В Сети попросили Россию избавить мир от очередных нацистов в лице киевского режима

Пользователи Twitter* крайне негативно прокомментировали в Сети инициативу президента Украины Владимира Зеленского об учреждении 8 мая Дня памяти о победе над нацизмом во Второй Мировой войны.
Эту идею раскритиковали, и многие пользователи заметили, что Зеленский неоднократно в своих заявлениях упоминает нацизм, но ни слова не говорит о Красной армии или советских солдатах, что наталкивает на мысль о смещении акцентов государства в неправильное русло. Также некоторые комментаторы активно называли самого президента нацистом и просили российские войска «спасти Украину» от новых нацистов.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил об отмене Дня Победы на Украине и объявил 9 мая новым праздником – Днем Европы. По словам главы Украины, теперь этот день означает единение с европейцами, которые принимали участие во Второй Мировой войне, информирует DEITA.