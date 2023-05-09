В Сети попросили Россию избавить мир от очередных нацистов в лице киевского режима

Эту идею раскритиковали, и многие пользователи заметили, что Зеленский неоднократно в своих заявлениях упоминает нацизм, но ни слова не говорит о Красной армии или советских солдатах, что наталкивает на мысль о смещении акцентов государства в неправильное русло. Также некоторые комментаторы активно называли самого президента нацистом и просили российские войска «спасти Украину» от новых нацистов.