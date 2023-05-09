NYT: У Байдена есть все шансы «получить» деменцию

Издание The New York Times провело исследование и выяснило, какие шансы у президента США Джо Байдена остаться здоровым, в случае, если он пойдет на второй срок. На данный момент возраст главы Штатов составляет 80 лет.
Работа мозга сильно ухудшится к 86 годам, ведь у 18,7% людей возрастом от 85-89 лет наблюдаются первые признаки деменции. Потерять возможность к абстрактному мышлению и критичному подходу будет фатальным для президента.
Слух и зрение ухудшаются с возрастом. У 70% людей старше 80 наблюдается катаракта, а потеря слуха может быть побеждена использованием слухового аппарата, но вещь эта все еще ненадежная и капризная.
Сердце и легкие теряют возможность к исполнению основных функицй. Сосуды истоньшаются, мышцы слабнут, а воздуха уже не хватает. 85 процентов пенсионеров старше 80 страдают сердечными заболеваниями.
Пищеварительная система станет уже не такой надежной и исполнительной как раньше. Меньшее количество потребляемых организмом калорий даст лишь постоянную слабость и вялость тела.
Стресс, выносливость и сон выиграют в конце концов. В возрасте «за 80» уже нет такого уровня энергии и желания работать. Опасность заболеть вирусами извне тоже сохраняется и угрожает здоровью пенсионеров.
Ранее стало известно, что Минфин США встретится с серьезными последствиями, если в стране не увеличат потолок госдолга.