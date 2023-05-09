ВС РФ удерживают все подходы к островам в устье Днепра

Ранее в соцсетях появились видеозаписи ударов по расположениям украинских войск на островах Черкесский и Большой. Согласно данным источника, украинские войска больше не имеют шансов заново закрепиться на островах, так как все подходы контролируются российскими войсками. Он же рассказал, что была пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки. На данный момент на левом берегу на этом отрезке не обнаружено признаков присутствия украинских войск, подъезды контролируются российскими военными.