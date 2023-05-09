ВС РФ удерживают все подходы к островам в устье Днепра

Подразделения российской армии контролируют подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области, сообщил источник, знакомый с ситуацией на месте. Об этом рассказало издание «РИА Новости».
Ранее в соцсетях появились видеозаписи ударов по расположениям украинских войск на островах Черкесский и Большой. Согласно данным источника, украинские войска больше не имеют шансов заново закрепиться на островах, так как все подходы контролируются российскими войсками. Он же рассказал, что была пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки. На данный момент на левом берегу на этом отрезке не обнаружено признаков присутствия украинских войск, подъезды контролируются российскими военными.
Ранее СМИ сообщили, что российская авиация нанесла мощный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. В результате скоординированных действий российских военных противник понес серьезные потери.