Российские дипломаты возложили цветы к монументу морякам из РФ в Корее

Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Корее Андрей Кулик, выступая перед собравшимися у монумента, отметил, что возложение цветов к памятнику является «логичным и закономерным» в День Победы. Дипломат подчеркнул, что 9 мая работники посольства и соотечественники «совершенно правильно» чтят память всех тех, кто, как и в Великую Отечественную войну, служил Родине и не жалел своей жизни, – пишут «РИА Новости».