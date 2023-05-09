Российские дипломатические работники и соотечественники в Республике Корея в День Победы возложили цветы к монументу морякам крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в Инчхоне, почтив память павших.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Корее Андрей Кулик, выступая перед собравшимися у монумента, отметил, что возложение цветов к памятнику является «логичным и закономерным» в День Победы. Дипломат подчеркнул, что 9 мая работники посольства и соотечественники «совершенно правильно» чтят память всех тех, кто, как и в Великую Отечественную войну, служил Родине и не жалел своей жизни, – пишут «РИА Новости».
Ранее журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам США стыдно за внешнюю политику своей страны. По его словам, Вашингтон сейчас поддерживает те силы, против которых сражались американские патриоты во Вторую Мировую войну.