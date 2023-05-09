Фигурист Алексей Ягудин обрадовался возвращению Романа Костомарова в социальные сети

Ранее сообщалось, что Костомаров начал пользоваться социальными сетями после четырех месяцев в больнице. Свой первый пост в соцсетях он опубликовал 8 мая. Фигурист обратился к своим друзьям, коллегам и подписчикам, поблагодарив их за поддержку и переживания. Он также заявил, что впереди у него много трудностей, однако работа с врачами и близкие люди рядом с ним помогут ему справиться с этой ситуацией.