Фигурист Алексей Ягудин обрадовался возвращению Романа Костомарова в социальные сети

Российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал слова своего коллеги и друга Романа Костомарова, который с января текущего года находится в больнице из-за некроза конечностей.
Ягудин обрадовался улучшению самочувствия фигуриста и поддержал его, заявив, что не сомневался в том, что тот справится с болезнью. Он также сообщил, что впереди много работы по реабилитации, несмотря на то, что самое страшное уже позади, информирует Teleprogramma.pro.
Ранее сообщалось, что Костомаров начал пользоваться социальными сетями после четырех месяцев в больнице. Свой первый пост в соцсетях он опубликовал 8 мая. Фигурист обратился к своим друзьям, коллегам и подписчикам, поблагодарив их за поддержку и переживания. Он также заявил, что впереди у него много трудностей, однако работа с врачами и близкие люди рядом с ним помогут ему справиться с этой ситуацией.