В Чите и Забайкальском крае отмечают День Победы

Парад открыл губернатор Забайкалья Александр Осипов, который обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они должны сделать все возможное, чтобы победить врага. В мероприятии приняли участие различные воинские части, а также девушки-юнармейцы и воспитанники кадетской школы-интерната.