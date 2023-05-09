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В Чите и Забайкальском крае отмечают День Победы

Общество
В Чите и Забайкальском крае отмечают День Победы

Парад, посвящённый 78-й годовщине Победы, прошел в Чите. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Парад открыл губернатор Забайкалья Александр Осипов, который обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они должны сделать все возможное, чтобы победить врага. В мероприятии приняли участие различные воинские части, а также девушки-юнармейцы и воспитанники кадетской школы-интерната.

Механизированную колонну возглавлял танк Т-34, по площади также проехали боевые машины и мотоциклы времен Великой Отечественной войны. На параде впервые были продемонстрированы новые образцы военной техники, такие как мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» и комплекс разминирования «Уран-6».

Ранее СМИ сообщили, что парад Победы прошел в Южно-Сахалинске. Мероприятие посетили тысячи человек, многие из которых приезжали из других районов региона.
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