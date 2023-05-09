Медики дали пять советов для улучшения осанки без врачебного вмешательства

Издание MEN TODAY выяснило, как можно восстановить свою осанку и сделать ее еще лучше без помощи врачей.
Сидите на стуле правильно. Таз должен быть как можно дальше от края стула, ноги должны стоять ровно, а кисти быть на уровне локтей. Экран компьютера должен быть на 7 сантиметров выше уровня ваших глаз.
Смотрите на экран своего телефона так же на уровне глаз. Это крайне непривычно, но если вы потренируетесь дома, то привычка выработается быстро.
Не прижимайте мобильный телефон плечом к ушной раковине. Кривые плечи и спина «спасибо» вам за комфортный разговор не скажут.
Работайте за ноутбуком сидя. Категорически запрещено «сидеть» в ноутбуке лежа на кровати или диване. Кривая шея и спина намного хуже комфортного просмотра сериала.
Нельзя сидеть весь день. Даже если вы в офисе, то прогуляйтесь до торгового автомата или кулера. Делайте это почаще и ваши кисти со спиной прекратят так часто затекать. Приятным бонусом станет снижение шанса развития геморроя.
Ранее тренер Трескова рассказала, как можно сохранить осанку работая в офисе на сидячей работе.