Картошка с огурцами под кремом от торта: Дочь актрисы Агаты Муцениеце демонстрирует нестандартный подход к еде

Актриса Агата Муцениеце после продолжительной командировки в Сочи наконец смогла воссоединиться со своими детьми. Она решила не терять времени и сразу взяла Тимофея и Мию в ресторан, где девочка продемонстрировала нестандартный вкус.
Мия заказала торт Наполеон, жареный картофель и соленые огурцы. Девочка решила совместить несовместимое и с большим аппетитом поедала картофельные дольки, макая их в крем от торта и заедая все это маринованными огурчиками. Муцениеце поинтересовалась у дочери, нравится ли ей такое сочетание, на что Мия ответила положительно. Актрисе же пришлось констатировать факт того, что она не перестает удивляться гастрономическим предпочтением девочки, – пишет 5-tv.ru.
Ранее телеведущая Ольга Бузова рассказала, что нашла способ обзавестись личным счастьем. Певица нашла на земле камень в виде сердца и загадала желание.