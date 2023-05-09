Картошка с огурцами под кремом от торта: Дочь актрисы Агаты Муцениеце демонстрирует нестандартный подход к еде

Мия заказала торт Наполеон, жареный картофель и соленые огурцы. Девочка решила совместить несовместимое и с большим аппетитом поедала картофельные дольки, макая их в крем от торта и заедая все это маринованными огурчиками. Муцениеце поинтересовалась у дочери, нравится ли ей такое сочетание, на что Мия ответила положительно. Актрисе же пришлось констатировать факт того, что она не перестает удивляться гастрономическим предпочтением девочки, – пишет 5-tv.ru.