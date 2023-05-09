Международный фонд поддержки Украины может передать Киеву ракеты дальностью до 300 километров

Великобритания может поставить Украине ракеты большой дальности, однако официальных заявлений на данный момент еще не поступало.
2 мая Международный фонд поддержки Украины опубликовал на своем сайте уведомление о закупках, где говорилось, что страны Северной Европы, состоящие в Фонде, должны в течение трех дней дать свое согласие или отказ в предоставлении Киеву ракет дальностью до 300 километров. Однако в Минобороны Британии отказались подтверждать или комментировать эту информацию, заявляет Washington Post.
Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2, а Польша - 14 танков Leopard 2, которые ей в свою очередь поступят из Германии. Однако, по оценкам экспертов, этого количества не хватит для предстоящего контрнаступления ВСУ, так как для него необходимо около 100 единиц тяжелой техники, информирует A42.RU.