Международный фонд поддержки Украины может передать Киеву ракеты дальностью до 300 километров

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2, а Польша - 14 танков Leopard 2, которые ей в свою очередь поступят из Германии. Однако, по оценкам экспертов, этого количества не хватит для предстоящего контрнаступления ВСУ, так как для него необходимо около 100 единиц тяжелой техники, информирует A42.RU.