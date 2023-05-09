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Международный фонд поддержки Украины может передать Киеву ракеты дальностью до 300 километров

Армия
Международный фонд поддержки Украины может передать Киеву ракеты дальностью до 300 километров

Великобритания может поставить Украине ракеты большой дальности, однако официальных заявлений на данный момент еще не поступало.

2 мая Международный фонд поддержки Украины опубликовал на своем сайте уведомление о закупках, где говорилось, что страны Северной Европы, состоящие в Фонде, должны в течение трех дней дать свое согласие или отказ в предоставлении Киеву ракет дальностью до 300 километров. Однако в Минобороны Британии отказались подтверждать или комментировать эту информацию, заявляет Washington Post.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2, а Польша - 14 танков Leopard 2, которые ей в свою очередь поступят из Германии. Однако, по оценкам экспертов, этого количества не хватит для предстоящего контрнаступления ВСУ, так как для него необходимо около 100 единиц тяжелой техники, информирует A42.RU.
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