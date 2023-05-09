Артистка Татьяна Васильева рассказала об ужасах жизни в Германии

Народная артистка России Татьяна Васильева, её сын Филипп, и невестка Мария рассказали о том, почему их внуки хотят жить в Москве, а не в Германии. Историю возвращения на Родину опубликовало издание «РИА Новости».
Васильева рассказала, что в немецких школах, где учились ее старшие внуки Ваня и Гриша, было много странностей, таких как учителя-мужчины, которые приходят на работу в женских колготках, и общие туалеты для девочек, мальчиков и «третьего пола».
Она также отметила, что уровень образования в Германии был ниже, чем в Москве. Одного из внуков решили перевести из обычной берлинской школы в платную, потому что он был «Васильев», а не «Адольф какой-нибудь», пояснила Татьяна Григорьевна.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой ЛГБТ движения. Он отметил, что либерализм приводит к деградации наций.