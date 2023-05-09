Смог от лесных пожаров пришел на улицы Екатеринбурга

Сегодняшнее утро жители Екатеринбурга встретили с плотным смогом на улицах города. Сообщается, что дым распространился в радиусе 100 километров от мест пожаров. Местные спасатели предполагают, что завеса рассеется только к первой половине дня десятого мая.