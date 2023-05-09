Смог от лесных пожаров пришел на улицы Екатеринбурга

Дымовая завеса, вызванная лесными пожарами в Свердловской области, достигла региональной столицы. Смог пришел в город из северных районов региона. Об этом пишет Ural Mash.
Сегодняшнее утро жители Екатеринбурга встретили с плотным смогом на улицах города. Сообщается, что дым распространился в радиусе 100 километров от мест пожаров. Местные спасатели предполагают, что завеса рассеется только к первой половине дня десятого мая.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Тюменской области ограничила движение по Ирбитскому тракту из-за плотного задымления, вызванного лесными пожарами. Сотрудники ГИБДД на участке трассы от деревни Речкиной до Коняшиной пропускали только машины специальной техники.