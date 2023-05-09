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Врачи рассказали, как избежать развития артрита с возрастом

Общество
Врачи рассказали, как избежать развития артрита с возрастом

Издание The New York Times посоветовалось со специалистом по физическим нагрузкам Келли Аллен и врачом-гериатром Эйном Маккормиком, и выяснило несколько простых правил, позволяющих избежать возникновения артрита.

Проводите профилактику артрита. Если ваш давно поврежденный сустав начинает беспричинно болеть, то лучше сразу обратиться к врачу и не тянуть время. Чем больше вы запускаете ситуацию, тем сильнее будут боли в будущем.

Поддерживайте физическую активность. Играйте в теннис, занимайтесь плаванием, ходите на прогулки и делайте все что угодно, только не давайте вашим суставам и костям застояться на месте.

Используйте допустимые для вас болеутоляющие. Безрецептурные анальгетики обычно могут помочь при слабых болях в суставах, но, если боль становится невыносимой – обратитесь к специалисту.

Используйте качественные пищевые добавки в своей еде. Покупайте экстракт босвеллии, глюкозамин и хондроитинсульфат, укрепляющие ваши хрящи и суставы.

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