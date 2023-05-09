Сенатор Ковидити заявила о необходимости привлечения ООН после слов главы ГУР Буданова об убийстве россиян

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковидити прокомментировала заявление начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который рассказал о намерении Киева убивать российских граждан до их окончательной победы.
США превратили Украину в террористическое государство, которое возрождает и пропагандирует фашизм, украинский расизм, антисемитизм, антироссизм, написала Ковидити в своем Telegram-канале. Она отметила, что в связи с этим с Киевом и его администрацией должны разбираться в ООН и иных организациях, выступающих за права человека.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Мария Захарова назвала США спонсором терроризма после слов Буданова об убийстве россиян. Она отметила, что таким образом киевский режим признался в целях спонсирования Украины со стороны своего покровителя.