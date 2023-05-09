Сенатор Ковидити заявила о необходимости привлечения ООН после слов главы ГУР Буданова об убийстве россиян

США превратили Украину в террористическое государство, которое возрождает и пропагандирует фашизм, украинский расизм, антисемитизм, антироссизм, написала Ковидити в своем Telegram-канале. Она отметила, что в связи с этим с Киевом и его администрацией должны разбираться в ООН и иных организациях, выступающих за права человека.