Губернатор Валерий Лимаренко рассказал о параде в Южно-Сахалинске

Он отметил, что парад Победы в Южно-Сахалинске всегда является массовым мероприятием, которое собирает множество участников и зрителей. В этом году традиция была сохранена. На площади собрались тысячи жителей, военнослужащие и ветераны, которые пришли туда со своими семьями или приехали из других районов. Перед началом парада было произнесено поздравление с Днем Победы. Затем в парадной колонне смогли пройти военнослужащие 68-го армейского корпуса и других соединений воинских частей Восточного военного округа, отряды силовых и правоохранительных служб, кадеты и юнармейцы. Более 20 единиц военной техники последовали за пешими расчетами и были продемонстрированы зрителям.