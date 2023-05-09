Правительство Шотландии обвинили в «предательстве» украинских беженцев

Шотландский теневой министр жилья и социальной справедливости Майлз Бриггс заявил, что такое долгое переселение украинских беженцев иначе как «предательство» назвать нельзя.
Как сообщает сайт РБК, министра больше всего смущает то, что более 7,5 тысяч украинцев, бегущих от конфликта, все еще живут во временном жилье вроде круизных лайнеров без окон и отелей с номерами не больше шкафа. Это вызывает лишь «прискорбное разочарование» с его стороны.
«Слишком много обещает и недостаточно выполняет», - раскритиковал Бриггс современное правительство Шотландии.
На данный момент в Шотландии находится 23 тысячи беженцев из Украины.
Ранее банк Великобритании ужесточил ипотеку для мужчины, который пустил к себе домой двух украинских беженок.