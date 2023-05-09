Правительство Шотландии обвинили в «предательстве» украинских беженцев

Как сообщает сайт РБК, министра больше всего смущает то, что более 7,5 тысяч украинцев, бегущих от конфликта, все еще живут во временном жилье вроде круизных лайнеров без окон и отелей с номерами не больше шкафа. Это вызывает лишь «прискорбное разочарование» с его стороны.