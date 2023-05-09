Журналист Джексон Хинкл: Американским ветеранам стыдно за внешнюю политику США

Ранее швейцарский политик Ги Меттан рассказал о причине, по которой в Европе не отмечается День Победы так, как это делается в Российской Федерации. По его словам, сегодня Германия является дружественным государством, а крупные мероприятия в честь победы во Второй Мировой войне могут поставить Берлин в неловкое положение.