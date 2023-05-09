Американский журналист Джексон Хинкл рассказал, что американские ветераны Второй Мировой войны стыдятся современной внешнеполитической линии Соединенных Штатов Америки. Об этом пишут «РИА Новости».
Журналист заявил, что его воевавшим предкам было бы тяжело смотреть на поддержку украинского национализма со стороны США, потому что они сами, будучи молодыми американскими патриотами, принимали участие в уничтожении нацизма во время Второй Мировой войны.
Ранее швейцарский политик Ги Меттан рассказал о причине, по которой в Европе не отмечается День Победы так, как это делается в Российской Федерации. По его словам, сегодня Германия является дружественным государством, а крупные мероприятия в честь победы во Второй Мировой войне могут поставить Берлин в неловкое положение.