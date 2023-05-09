NASA раскрыла новую причину таяния ледников, о которой раньше не подозревали

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила о причине таяния льда в Гренландии из-за приливов.
Во время приливов ледник Петерманна начинает таять активнее из-за того, что линия заземления, которая демонстрирует отрыв льда от морского дна, сильно смещается. Таким образом, во время приливов на ледник начинают воздействовать более теплые воды, и он тает быстрее, информирует Planet Today.
Ученые, проводившие исследования в этой области, отмечают, что подобного результата они не ожидали, так как ранее считалось, что линия заземления под ледником не меняется, несмотря на отливы и приливы. Это означает, что большая часть ледников Гренландии и Антарктиды находится под угрозой таяния.
Ранее сообщалось, что австрийский альпийский клуб выразил серьезную обеспокоенность из-за быстрого таяния ледников в Австрии. Многие крупные ледники страны уже серьезно потеряли в своих объемах. Такими темпами, по самым оптимистичным прогнозам, Австрия лишится всех своих льдов к 2075 году.