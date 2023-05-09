NASA раскрыла новую причину таяния ледников, о которой раньше не подозревали

Ученые, проводившие исследования в этой области, отмечают, что подобного результата они не ожидали, так как ранее считалось, что линия заземления под ледником не меняется, несмотря на отливы и приливы. Это означает, что большая часть ледников Гренландии и Антарктиды находится под угрозой таяния.