Дипломаты РФ в Токио возложили цветы на могилу советского разведчика Рихарда Зорге

Сам Рихард Зорге, в ходе Второй Мировой войны, работал в посольстве Германии в Японии и предупредил правительство СССР о силах немецкой стороны, собирающейся напасть на СССР, и об отказе Японии от этих планов. Это позволило перебросить батальоны из Дальнего Востока под Москву и успешно отбить атаку.