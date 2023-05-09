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Дипломаты РФ в Токио возложили цветы на могилу советского разведчика Рихарда Зорге

Дипломаты РФ в Токио возложили цветы на могилу советского разведчика Рихарда Зорге

Российская делегация дипломатов в Японии приехала на могилу к советскому разведчику-шпиону Рихарду Зорге, чтобы почтить память и возложить цветы. Об этом сообщают РИА Новости.

Сама церемония с возложением цветов прошла в пригороде Токио на кладбище «Тама рэйэн». В мероприятии приняли участие представители дипломатической миссии, торгового представительства, живущие в Японии россияне и граждане этой страны.

Сам Рихард Зорге, в ходе Второй Мировой войны, работал в посольстве Германии в Японии и предупредил правительство СССР о силах немецкой стороны, собирающейся напасть на СССР, и об отказе Японии от этих планов. Это позволило перебросить батальоны из Дальнего Востока под Москву и успешно отбить атаку.

Ранее в американском небе был вновь замечен неизвестный аэростат.
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