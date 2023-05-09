ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ на краснолиманском направлении

По сообщению начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, бомбардировочная авиация нанесла удары по понтонной переправе украинских войск. Об этом сообщают «РИА Новости»
Он отметил, что на краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, а комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и беспилотник ВСУ.
Группировка разведки «Центр» обнаружила перемещение личного состава двух украинских бригад на Червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества. Это позволило силам артиллерии и авиации группировки «Центр» нанести удар по личному составу противника.
Ранее СМИ сообщили, что российским войскам удалось сорвать переброску украинских бойцов на левый берег Днепра. В операции было задействовано семь катеров.