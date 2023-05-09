ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ на краснолиманском направлении

Он отметил, что на краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, а комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и беспилотник ВСУ.