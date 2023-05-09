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Россиянин погиб после обстрела Сектора Газа

Весь мир
Россиянин погиб после обстрела Сектора Газа

Представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра заявил, что в ходе обстрела Сектора Газа израильской стороной погиб россиянин по имени Джамал Абу Хасван. Об этом сообщили РИА Новости.

По поступившей от друга погибшего информации, израильская ракета попала прямо в квартиру, где находились жена и сын Хасвана. В результате все трое погибли.

В самом Секторе Газа умерший исполнял обязанности главы медицинского учреждения по направлению физиотерапия и реабилитация. В целом число погибших в результате обстрела достигло 9 человек. Израильский ЦАХАЛ уверяет, что удары наносятся с целью уничтожить представителей движения «Исламский джихад».

Ранее глава Катара и лидер Палестины встретились в Каире в ходе экстренного собрания ЛАГ.
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