Россиянин погиб после обстрела Сектора Газа

В самом Секторе Газа умерший исполнял обязанности главы медицинского учреждения по направлению физиотерапия и реабилитация. В целом число погибших в результате обстрела достигло 9 человек. Израильский ЦАХАЛ уверяет, что удары наносятся с целью уничтожить представителей движения «Исламский джихад».