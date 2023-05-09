ВС РФ пресекли переброску украинских диверсантов на левый берег Днепра

Ранее российская актриса Яна Поплавская рассказала о патриотическом шоу в одном из парков Дербента. Изначально сообщалось, что это мероприятие провели в парке «Краснодар», но позже выяснилось, что все случилось в Дагестане. Музыкальное оформление сопровождалось визуальными эффектами путем трансляции голограмм с портретами военных на фонтан.