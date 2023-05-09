ВС РФ пресекли переброску украинских диверсантов на левый берег Днепра

Диверсанты пытались пересечь Днепр на лодках. Детальная информация в настоящее время уточняется. О происшествии пишут «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что бойцы ВС РФ пресекли попытку высадки украинских диверсантов на левом берегу Днепра. В диверсионной операции было задействовано семь катеров. Иные обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.
Ранее российская актриса Яна Поплавская рассказала о патриотическом шоу в одном из парков Дербента. Изначально сообщалось, что это мероприятие провели в парке «Краснодар», но позже выяснилось, что все случилось в Дагестане. Музыкальное оформление сопровождалось визуальными эффектами путем трансляции голограмм с портретами военных на фонтан.