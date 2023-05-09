Власти Японии предупреждают о еще одном землетрясении в префектуре Исикава

Землятрясение началось в 5:14 по местному времени (UTC+9) на глубине 10 километров. Предварительная магнитуда в эпицентре происшествия составляет 4,9. Отдельно уточняется, что предупреждений о вероятном цунами от агентства не поступало. Информации о поврежденной инфраструктуре, пострадавших или раненых от источника также не было.