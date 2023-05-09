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Режиссер Михалков рассказал кто на самом деле стоит за убийством военкора Татарского

Происшествия
Режиссер Михалков рассказал кто на самом деле стоит за убийством военкора Татарского

Известный режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программе «Бесогон ТВ» назвал реальных спонсоров терроризма в России. Об этом сообщает издание «Царьград».

Михалков конкретно назвал людей, которые, по его мнению, фактически финансировали террористов и экстремистов в России и продолжают это делать. Он сослался на документы, опубликованные телеканалом RT, и сообщил, что ФБК✱✱ получила крупное пожертвование после гибели военкора Владлена Татарского (около 8,8 миллиона рублей), а команда Навального получала значительные средства в криптовалюте на протяжении последнего года (около 67 миллионов рублей). Никита Михалков отметил, что одним из членов экстремистских ячеек, которые финансируются через криптовалюту ФБК✱✱, была Дарья Трепова✱, обвиненная в убийстве Владлена Татарского.

Ранее Никита Михалков заявил, что российские фильмы не стоит отправлять на «Оскар». Вместо этого необходимо сосредоточиться на развитии собственной индустрии, считает режиссер.

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
  • ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
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