Михалков конкретно назвал людей, которые, по его мнению, фактически финансировали террористов и экстремистов в России и продолжают это делать. Он сослался на документы, опубликованные телеканалом RT, и сообщил, что ФБК✱✱ получила крупное пожертвование после гибели военкора Владлена Татарского (около 8,8 миллиона рублей), а команда Навального получала значительные средства в криптовалюте на протяжении последнего года (около 67 миллионов рублей). Никита Михалков отметил, что одним из членов экстремистских ячеек, которые финансируются через криптовалюту ФБК✱✱, была Дарья Трепова✱, обвиненная в убийстве Владлена Татарского.