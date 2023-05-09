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Подпольщик рассказал о снабжении мобилизованных солдат ВСУ психотропными препаратами на поле боя

Армия
Подпольщик рассказал о снабжении мобилизованных солдат ВСУ психотропными препаратами на поле боя

Активист из города Николаева рассказал о поставке для мобилизованных солдат ВСУ наркотиков, чтобы сделать их выносливее и бесстрашнее.

Командование ВСУ отправляет неподготовленных мобилизованных солдат на передовую, где они, соответственно, испытывают ужасный страх из-за того, что они не подготовлены к тому, что видят на поле боя. В связи с этим их командиры дают им психотропные и наркотические вещества, которые заставляют мобилизованных бойцов не испытывать страха и усталости. Как правило, их «накачивают» таблетками и синтетическими солями, информируют «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что эксперт Артем Катулин рассказал о разрушительном эффекте, который оказывают на организм бойцов подобные наркотики. По словам Катулина, при употреблении этих веществ в военных условиях страдает нервная система и мозговая активность, а также вырабатывается сильная зависимость.
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