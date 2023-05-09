Итальянская фирма подала в суд на «Газпром» из-за недостатка топлива

Итальянская энергокорпорация Eni подала в суд на «Газпром» из-за снижения поставок газа. Об этом сообщает сайт РБК.
Представители организации считают, что заключенные ранее контракты продолжают действовать, несмотря на введенные санкции. Сейчас доля российского газа на рынке Италии составляет всего несколько процентов, что по сравнению с 2022 годом и долей в 40% – сущая мелочь.
«Мы, по сути, преодолели зависимость от Москвы в этом вопросе», - утверждает глава энергокомпании Eni Клаудио Дескальци.
Замену «голубому золоту» из России страны ЕС нашли в США и Северной Африке, которые поставляют сжиженный газ. Полный же отказ от энергии из РФ будет возможен только через 2-3 года.
Ранее стало известно, что «Газпром» поставляет через Украину 39,3 млн кубометров газа в сутки.