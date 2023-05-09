Политик Ги Меттан рассказал о нежелании стран Европы отмечать День Победы из-за дружественной Германии

Швейцарский политик Ги Меттан рассказал, почему в Европе не отмечают День Победы так массово и громко, как это делают в России.
Никто не оспаривает важность даты 9 мая в истории человечества. Однако сейчас Германия является дружественным для многих стран государством, поэтому отмечать День Победы над Германией не принято. Широкое празднование победы над Берлином поставило бы эту страну в крайне неловкое положение, приводит слова Меттана ТАСС.
Он отметил, что также одной из причин отказа от празднования Дня Победы в Европе является осознание того факта, что нацизм все еще жив, и он не побежден.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заменил День Победы на День Европы. Согласно новому указу, 9 мая там теперь отмечают День единения европейцев.