Противно: певец Газманов высказался о выходке артиста Валерия Меладзе в Дубае

Российский артист Олег Газманов рассказал о своем отношении к скандалу с участием певца Валерия Меладзе в Дубае. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Газманов сообщил, что он полон обиды, поскольку знает Меладзе уже довольно давно. Поступок второго в Дубае показался артисту «противным». По его словам, то, что певец во время выступления поддержал нацистский лозунг – крайне некрасиво, однако Валерий Меладзе произнес его очень тихо, думая, что его не слышно. Артист заявил, что Меладзе тогда следовало громко и четко обозначить свою позицию.
Ранее teleprogramma.pro сообщила, что бывшая супруга Валерия Меладзе, Ирина, до сих пор не может простить бывшему мужу ухода из семьи. По ее мнению, певица Альбина Джанабаева не имела искренних чувств к артисту, а действовала лишь из корыстных побуждений.