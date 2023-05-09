Противно: певец Газманов высказался о выходке артиста Валерия Меладзе в Дубае

Газманов сообщил, что он полон обиды, поскольку знает Меладзе уже довольно давно. Поступок второго в Дубае показался артисту «противным». По его словам, то, что певец во время выступления поддержал нацистский лозунг – крайне некрасиво, однако Валерий Меладзе произнес его очень тихо, думая, что его не слышно. Артист заявил, что Меладзе тогда следовало громко и четко обозначить свою позицию.