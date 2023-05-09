Назван способ справиться с заложенностью носа без лекарств

Если вы столкнулись с заложенностью носа, просто вдохните как можно больше воздуха в легкие и зажмите нос пальцами. Затем начните медленно качать головой в разные стороны. Процедуру можно прекратить, когда захочется вдохнуть. Авторы материала отмечают, что опробовали этот способ на себе и выяснили, что он действительно работает. Так что не стоит тратить деньги на дорогие спреи и лекарства, когда есть такая простая и эффективная панацея.