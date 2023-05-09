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Назван способ справиться с заложенностью носа без лекарств

Общество
Назван способ справиться с заложенностью носа без лекарств

Чтобы вернуть обоняние, не обязательно использовать спреи или другие лекарства. Издание «Царьград» рассказало о простом методе борьбы с насморком.

Если вы столкнулись с заложенностью носа, просто вдохните как можно больше воздуха в легкие и зажмите нос пальцами. Затем начните медленно качать головой в разные стороны. Процедуру можно прекратить, когда захочется вдохнуть. Авторы материала отмечают, что опробовали этот способ на себе и выяснили, что он действительно работает. Так что не стоит тратить деньги на дорогие спреи и лекарства, когда есть такая простая и эффективная панацея.

Ранее врач Яна Бычкова рассказала об отличиях простудного и аллергического насморка. Главным маркером является сопровождающая простуду температура, которая крайне редко возникает при аллергических реакциях.
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