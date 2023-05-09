Жена экс-президента Украины Марина Порошенко обвинила «украинское» нашествие в страданиях страны

Ранее сообщалось, что председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил экс-главу Украины в расшатывании внутриполитической ситуации в стране. По словам Данилова, Порошенко и другие бизнесмены, которые так или иначе были связаны с бизнесменом Виктором Медведчуком, выполняли план по дестабилизации ситуации на Украине изнутри.