Жена экс-президента Украины Марина Порошенко обвинила «украинское» нашествие в страданиях страны

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко допустила неприятную оговорку во время выступления на мероприятии, организованном благотворительным фондом Петра Порошенко.
Во время своей речи на сцене супруга экс-президента оговорилась и заявила, что Украина страдает от «украинского нашествия». Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Новини.LIVE.
Ранее сообщалось, что председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил экс-главу Украины в расшатывании внутриполитической ситуации в стране. По словам Данилова, Порошенко и другие бизнесмены, которые так или иначе были связаны с бизнесменом Виктором Медведчуком, выполняли план по дестабилизации ситуации на Украине изнутри.