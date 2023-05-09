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Жена экс-президента Украины Марина Порошенко обвинила «украинское» нашествие в страданиях страны

Политика
Жена экс-президента Украины Марина Порошенко обвинила «украинское» нашествие в страданиях страны

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко допустила неприятную оговорку во время выступления на мероприятии, организованном благотворительным фондом Петра Порошенко.

Во время своей речи на сцене супруга экс-президента оговорилась и заявила, что Украина страдает от «украинского нашествия». Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Новини.LIVE.

Ранее сообщалось, что председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил экс-главу Украины в расшатывании внутриполитической ситуации в стране. По словам Данилова, Порошенко и другие бизнесмены, которые так или иначе были связаны с бизнесменом Виктором Медведчуком, выполняли план по дестабилизации ситуации на Украине изнутри.
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