Что делать, если не получается уснуть: советы от врача-невролога

Издание Men’s Health публикует интервью с врачом-неврологом Крисом Винтером. Он рассказал, что надо делать, если не получается заснуть.
Попробуйте почувствовать максимум комфорта. Закройте глаза и начинайте наслаждаться заслуженным отдыхом. Вы и сами не заметите как заснете.
Не трогайте свой телефон и ноутбук. Яркий экран и «синий свет» негативно влияют на желание мозга поспать. Возбуждение мозговой активности - это как раз то, что вам перед сном не нужно.
Ложитесь в свою кровать, только если вы будете на ней спать. Последние медицинские исследования показывают, что простыни начинают сигнализировать вашему организму, что пора спать.
Займитесь чем-нибудь. Самое главное, что активность должна быть монотонной и расслабляющей. Специалист уверяет, если вы не будете смотреть на часы, то устанете уже через 20 минут.
Ранее психолог Пименова рассказала как бороться с бессонницей.