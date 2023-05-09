Доктор Мясников дал ценные советы гипертоникам

Врач Александр Мясников рассказал о том, как можно сэкономить на лекарствах для гипертоников. Соответствующие рекомендации он опубликовал в своем Telegram-канале.
Мясников подметил, что врачи часто выписывают пациентам дорогие комбинированные препараты, которые зачастую непросто найти в аптеках. Однако все они содержат одни и те же лекарства, которые можно легко и значительно дешевле купить по отдельности. Состав и дозировку можно прочитать на упаковке таблеток, таких как Эксфорж, Коверам, Валсомед, Трипликсам и другие.
Все они содержат комбинацию одних и тех же лекарств, таких как амлодипин, эналаприл, валсартан, гидрохлоротиазид и другие. Бета-блокаторы - метопролол, атенолол и бисипролол, которые широко используются для лечения гипертонии, не имеют серьезной эффективности в лечении данного заболевания. Они показаны при аритмиях и стенокардии, замедляют пульс и не могут быть резко отменены. Современные комбинированные антигипертензивные препараты, которые содержат бета-блокаторы, отсутствуют.
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