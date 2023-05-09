Доктор Мясников дал ценные советы гипертоникам

Все они содержат комбинацию одних и тех же лекарств, таких как амлодипин, эналаприл, валсартан, гидрохлоротиазид и другие. Бета-блокаторы - метопролол, атенолол и бисипролол, которые широко используются для лечения гипертонии, не имеют серьезной эффективности в лечении данного заболевания. Они показаны при аритмиях и стенокардии, замедляют пульс и не могут быть резко отменены. Современные комбинированные антигипертензивные препараты, которые содержат бета-блокаторы, отсутствуют.