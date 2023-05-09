Axios: журналист Такер Карлсон планирует создать собственную медиа-империю

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон намерен создать собственную медиа-империю, но для этого ему необходимо расторгнуть контракт с Fox, который истекает в 2025 году. Об этом пишет Axios.
Некоторые американские средства массовой информации сделали Карлсону выгодные предложения по трудоустройству со значительно более высокой заработной платой, чем на Fox News. Также сообщается, что телеведущий обсудил с миллиардером Илоном Маском «совместную работу».
Ранее журналист Джексон Хинкл со ссылкой на собственные источники рассказал об истинной причине отстранения Такера Карлсона от эфиров. Журналист настаивает на версии, гласящей, что руководство канала было недовольно противоречием слов телеведущего о президенте Украины Владимире Зеленском общепринятому консенсусу на Западе.