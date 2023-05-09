Пригожин пообещал рассказать о ситуации с боеприпасами после парада Победы 9 Мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал поздравление к 9 Мая, где пообещал побольше рассказать о «снарядном голоде». На первых кадрах он указывает на плакат с мальчиком в военной форме. Видеозапись опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен назвал это наглядной агитацией. Имя неизвестно. Раньше был и Сталин, вспоминает Пригожин, и образ неизвестного солдата.
«Потом наверняка Брежневы были всякие, другие клоуны на мавзолее во время парадов. А у нас вот мальчик. Вот, видишь, 45-го года форма. Поэтому с праздником Победы, друзья», — сказал бизнесмен.
Далее Пригожин пообщался с экипажем БМП. Он пообещал порвать всех на фашистский знак, ибо сегодня главным противником основатель ЧВК «Вагнер» считает не ВСУ.
«Аж президенту пообещал, что мы Бахмут будем дожимать», — напомнил Пригожин.
На встрече с танкистами бизнесмен поинтересовался, сколько украинцев уничтожил экипаж машины в кадре. Один из бойцов обратил внимание, что почти новый танк уже имеет критический износ ствола.
«Они накрошили дай Боже», — резюмировал боец.
Информация о критической нехватке патронов, как утверждает Пригожин, дошла до Верховного Главнокомандующего ВС РФ. После новости о необходимости оставлять Бахмут (Артемовск) «сверху» были даны жесткие указания.
«Те люди, которые должны выполнять эти указания пока на сегодня за сутки, они ничего не выполнили, сидят на совещаниях, чай пьют. Если патроны завтра дают, значит двигаемся вперед, дожмем Артемовск», — пояснил Пригожин.
В завершение выступления бизнесмен пообещал показать полное видео о ситуации с боеприпасами после окончания парада Победы ровно в 10:40 по Москве. Однако если снаряды все таки поступят до утра, этого не случится.