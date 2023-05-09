Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал официального представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за его слова о том, что он чувствует себя не дипломатом, а министром обороны ЕС.
Человек, который должен продвигать дипломатию и защищать стороны конфликта от его эскалации, вызывает опасения своими заявлениями об ощущении себя и своих действий, как министра обороны. Дипломатия должны вестись для мира, а не для войны, заявил Мадуро в эфире программы «С Мадуро +». Он также отметил, что Боррель доведет мир до ядерной войны своими милитаристскими заявлениями.
Ранее сообщалось, что эксперт Александр Камкин обвинил Борреля в эскалации конфликта из-за его провоенной риторики. По словам специалиста, Боррель полностью отвергает мирный план Китая по решению конфликта России и Украины, что демонстрирует его намерения продолжать дестабилизировать ситуацию на фронте.