Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Евросоюз в эскалации русско-украинского конфликта

Человек, который должен продвигать дипломатию и защищать стороны конфликта от его эскалации, вызывает опасения своими заявлениями об ощущении себя и своих действий, как министра обороны. Дипломатия должны вестись для мира, а не для войны, заявил Мадуро в эфире программы «С Мадуро +». Он также отметил, что Боррель доведет мир до ядерной войны своими милитаристскими заявлениями.