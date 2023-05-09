Китайские ученые: Разговоры по мобильному телефону приводят к повышенному давлению

Исследование китайских ученых показало, что риск развития гипертонической болезни на 7% выше у тех, кто разговаривает по мобильному телефону больше 5 минут в неделю.
Так, издание N+1, которое и приводит текст исследования, сообщило, что чем чаще вы ведете разговоры по сотовому, тем больше риск заболевания. В научном эксперименте принимали участие 212046 участников с средним возрастом 53,7 лет. Наблюдали за этой группой почти 12 лет.
Самый высокий риск гипертонической болезни был выявлен у тех, кто говорит по мобильному телефону более 30 минут в неделю. Компенсировать опасность помогают пищевые волокна, снижающие среднесуточное давление.
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