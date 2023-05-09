Воздушная тревога звучит в ночь на 9 мая почти во всех регионах Украины

Министерство цифровой трансформации Украины представило данные на интерактивной онлайн-карте о работе воздушной тревоги на Украине. Она «активна» во всех восточных и центральных областях страны – Житомирской, Винницкой Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве и подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.