Воздушная тревога звучит в ночь на 9 мая почти во всех регионах Украины

Системы предупреждения сработали в ночь на девятое мая. Подробная информация о причинах произошедшего на данный момент отсутствует.
Министерство цифровой трансформации Украины представило данные на интерактивной онлайн-карте о работе воздушной тревоги на Украине. Она «активна» во всех восточных и центральных областях страны – Житомирской, Винницкой Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве и подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что восьмого мая была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Жителей страны просили переместиться в укрытия.