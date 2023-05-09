Минфин США: Экономика страны может столкнуться с серьезными последствиями

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если американский конгресс не увеличит потолок государственного долга, то экономика США может столкнуться с серьезными последствиями. Об этом сообщает издание «Известия».
Она отметила, что президент Джо Байден может прибегнуть к 14-й поправке к Конституции, чтобы избежать дефолта в обход законодательного органа, но это может привести к кризису в стране.
По мнению Йеллен, если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет». Она подчеркнула, что не будет денег на выплату процентов по долгу или на реализацию программ социального и медицинского страхования. Это, в свою очередь, приведет к финансовому и экономическому хаосу.
Ранее Йеллен заявила, что США могут столкнуться с дефолтом уже к 1 июня текущего года. Она считает, что такой вариант развития событий возможен, если не принять срочных мер по спасению экономики.