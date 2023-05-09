Минфин США: Экономика страны может столкнуться с серьезными последствиями

По мнению Йеллен, если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет». Она подчеркнула, что не будет денег на выплату процентов по долгу или на реализацию программ социального и медицинского страхования. Это, в свою очередь, приведет к финансовому и экономическому хаосу.