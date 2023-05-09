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Китайский космический космоплан вернулся с орбиты после почти 300 дней полета

Технологии
Китайский космический космоплан вернулся с орбиты после почти 300 дней полета

Китайский экспериментальный многоразовый космоплан приземлился на Землю после 276-дневного полета. Аппарат уже второй раз вернулся из открытого космоса.

Издание N+1 заявляет, что экраноплан успел совершить серию маневров и поменять орбиту. Разработка подобных аппаратов началась в 2017 году в связи с принятием Китая новой «дорожной карты», в которой космической отрасли уделено отдельное внимание.

Точные габариты и характеристики космоплана неизвестны, в связи с секретностью программы. Время, проведенное устройством на орбите, стало рекордным для всей китайской космонавтики в целом.

Ранее Китай сообщил, что успешно испытал многоразовый космический аппарат.
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