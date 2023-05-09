Президент США Джо Байден вызвал бурный смех в Белом доме после своей речи об отсутствии наград

Байден выступал на мероприятии в Белом доме, вышел на сцену и решил разрядить обстановку. Сначала он представился именем и фамилией, чем уже вызвал смех аудитории. После этого он заявил, что у него нет наград от киноакадемий, что он «ни черта» не умеет играть роли, петь или же танцевать. В конечном счете он заявил, что почти ничего не умеет делать, информируют «РИА Новости».