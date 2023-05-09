Президент США Джо Байден вызвал бурный смех в Белом доме после своей речи об отсутствии наград

Президент США Джо Байден выступил на мероприятии и развеселил гостей заявлением, что почти ничего не умеет делать.
Байден выступал на мероприятии в Белом доме, вышел на сцену и решил разрядить обстановку. Сначала он представился именем и фамилией, чем уже вызвал смех аудитории. После этого он заявил, что у него нет наград от киноакадемий, что он «ни черта» не умеет играть роли, петь или же танцевать. В конечном счете он заявил, что почти ничего не умеет делать, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что супруга президента Джилл Байден всерьез обеспокоена его отказом от предписанной врачами диеты. По словам ближайшего окружения, президент отказывается есть рыбу и овощи, несмотря на то, что эта диета создана с учетом заботы о его здоровье. Более того, он активно есть вредную еду, такую как бургеры, мороженое, пироги, пиццу и сладкие напитки.