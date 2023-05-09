Зеленский планирует защитить Украину новой концепцией безопасности страны

Как сообщает сайт РБК, очередная стратегия госбезопасности Украины должна быть «гармонична» и совместима с принципами и требованиями НАТО. С ее принятием, безопасность всей страны будет обеспечиваться на законодательном уровне, с привлечением правительства для принятия необходимых решений.