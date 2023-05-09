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Зеленский планирует защитить Украину новой концепцией безопасности страны

Украина
Зеленский планирует защитить Украину новой концепцией безопасности страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что планирует разработать принципиально новую, основную концепцию безопасности страны.

Как сообщает сайт РБК, очередная стратегия госбезопасности Украины должна быть «гармонична» и совместима с принципами и требованиями НАТО. С ее принятием, безопасность всей страны будет обеспечиваться на законодательном уровне, с привлечением правительства для принятия необходимых решений.

«(Стратегия сможет) гарантировать нашим людям такую защиту (...), которую имеют самые передовые государства мира», - похвастался Владимир Зеленский.

Основной целью будет защита границы, инфраструктуры, экономики и населения страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал готовиться к провокациям со стороны Киева в связи проведением праздников в честь 9 Мая.
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