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«Переписать историю невозможно»: В Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его указ об отмене Дня Победы

Общество
«Переписать историю невозможно»: В Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его указ об отмене Дня Победы

В комментариях в Twitter* возмутились решением президента Украины Владимира Зеленского об отмене Дня Победы, как праздника, на территории этой страны.

После указа Зеленского о том, что 9 мая на Украине теперь будет являться не Днем Победы, а Днем Европы, пользователи Twitter* раскритиковали президента. Многие писали в комментариях, что таким указом он аннулирует и оскверняет весь подвиг, который совершили советские граждане. Также некоторые заявляли, что историю можно забыть, но переписать ее невозможно.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ, согласно которому с текущего года 9 мая становится Днем единения украинцев с европейскими гражданами, которые принимали участие в борьбе с нацизмом.

*Заблокирован на территории РФ
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