«Переписать историю невозможно»: В Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его указ об отмене Дня Победы

После указа Зеленского о том, что 9 мая на Украине теперь будет являться не Днем Победы, а Днем Европы, пользователи Twitter* раскритиковали президента. Многие писали в комментариях, что таким указом он аннулирует и оскверняет весь подвиг, который совершили советские граждане. Также некоторые заявляли, что историю можно забыть, но переписать ее невозможно.