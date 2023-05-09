«Переписать историю невозможно»: В Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его указ об отмене Дня Победы

В комментариях в Twitter* возмутились решением президента Украины Владимира Зеленского об отмене Дня Победы, как праздника, на территории этой страны.
После указа Зеленского о том, что 9 мая на Украине теперь будет являться не Днем Победы, а Днем Европы, пользователи Twitter* раскритиковали президента. Многие писали в комментариях, что таким указом он аннулирует и оскверняет весь подвиг, который совершили советские граждане. Также некоторые заявляли, что историю можно забыть, но переписать ее невозможно.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ, согласно которому с текущего года 9 мая становится Днем единения украинцев с европейскими гражданами, которые принимали участие в борьбе с нацизмом.
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