В Петропавловске-Камчатском провели парад Победы

В Петропавловске-Камчатском уже состоялся парад Победы по случаю 78-й годовщины победы Великой Отечественной войне.
Сегодня, 9 мая, в 10 утра по местному времени в Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы в честь 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Вице-адмирал Александр Юлдашев принял торжественное празднование и поздравил жителей и гостей города с победой, информирует РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в военном параде в честь Дня Победы в Москве на Красной площади примут участие более 40 оркестров вооруженных сил России. В совокупности во время празднования у стен Кремля прозвучит около 30 патриотических песен и музыкальных произведений.