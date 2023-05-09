Онколог Дарья Дроздовская рассказала о правильном загаре без вреда организму

Издание РБК Стиль пообщалось с врачом-онкологом Дарьей Дроздовской и выяснило как правильно загорать и не вредить своему организму.
Загорайте постепенно. Не надо сразу сидеть на солнце по 5 часов, а потом жаловаться на ожоги. Процесс образования загара медленный, но в конце концов вы сможете находиться под солнечными лучами практически часами.
Намазывайте на тело солнцезащитный крем и не забывайте о родинках. Использовать надо средство с индексом SPF не менее 30. После купания, крем надо будет наносить повторно.
Выходите загорать во время низкой активности солнца, либо до 10 утра, либо после 16 дня. В «яркое» время рекомендуется посещать выставки и музеи.
Выбирайте правильную одежду. Солнечные очки, шляпа с широкими полями и длинные рукава избавят вас от ненужных ожогов.
Красивый загар можно получить только в течении первых 2-4 часов загорания. Дальше, меланин уже не сможет вырабатываться в необходимых объемах, поэтому делайте все постепенно.
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