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Хорватские археологи обнаружили 7000-летнюю дорогу

Общество
Хорватские археологи обнаружили 7000-летнюю дорогу

Археологи Задарского университета обнаружили руины древней дороги, соединявшей искусственный массив суши с островом Корчула. Тропа проходит на глубине в пять метров под водой.

Постройка принадлежала исчезнувшей морской культуре Хвар, которая существовала в регионе в эпоху неолита. Радиоуглеродный анализ древесины показал, что поселение было датировано примерно 4900 годами до нашей эры. Исследователи также обнаружили на месте фрагменты жерновов, каменных топоров и кремниевых лезвий, – пишет Planet today.

Ранее Planet today сообщил, что современные люди унаследовали ген, отвечающий за форму носа, у неандертальцев. Ученые выяснили, что предки современных homo sapiens sapiens скрещивались с представителями этого вида, что повлекло за собой передачу гена через поколения.
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