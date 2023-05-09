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США выделят более миллиарда долларов на оружие для Украины

Политика
США выделят более миллиарда долларов на оружие для Украины

Согласно информации, полученной от осведомленных чиновников, во вторник США объявят о предоставлении Украине $1,2 млрд в качестве долгосрочной помощи в сфере безопасности. Об этом сообщило издание BBC.

Новый пакет помощи включает в себя беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также другое вооружение. Данная помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая направлена на обеспечение потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе. При этом, вооружения будут закупаться напрямую у производителей, а не предоставляться из собственных запасов. В соответствии с информацией американских чиновников, с начала СВО, США уже предоставили Украине военную помощь на сумму почти $37 млрд, учитывая данный пакет помощи.

Ранее СМИ сообщили, что Дания и Германия намерены передать Киеву десятки устаревших «Леопардов». Начать отправку планируют до 1 июня.
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