США выделят более миллиарда долларов на оружие для Украины

Согласно информации, полученной от осведомленных чиновников, во вторник США объявят о предоставлении Украине $1,2 млрд в качестве долгосрочной помощи в сфере безопасности. Об этом сообщило издание BBC.
Новый пакет помощи включает в себя беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также другое вооружение. Данная помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая направлена на обеспечение потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе. При этом, вооружения будут закупаться напрямую у производителей, а не предоставляться из собственных запасов. В соответствии с информацией американских чиновников, с начала СВО, США уже предоставили Украине военную помощь на сумму почти $37 млрд, учитывая данный пакет помощи.
Ранее СМИ сообщили, что Дания и Германия намерены передать Киеву десятки устаревших «Леопардов». Начать отправку планируют до 1 июня.