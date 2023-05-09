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Более 130 домов в Иркутской области могут уйти под воду из-за резкого подъема уровней рек

Происшествия
Более 130 домов в Иркутской области могут уйти под воду из-за резкого подъема уровней рек

МЧС Иркутской области сообщает, что в регионе паводок, в реке Нижняя Тунгуска Катангского района превышен безопасный уровень воды. Это грозит потенциальной катастрофой для местных жителей.

На данный момент, он составляет 719 сантиметров и может увеличиться 9 мая до 800 сантиметров (при критической отметке в шесть метров). Это угрожает затоплением 133 жилых домов, в которых живут 328 человек. На данный момент подтоплен один жилой дом, где вода находится на 10 см выше уровня пола.

Сообщается, что местные жители отказываются от переезда в пункт временного размещения населения. На месте разгула стихии работают и ведут мониторинг ситуации дежурные спасатели и вертолет МИ-8.

Ранее в Китае от наводнения пострадали почти 500 тыс. человек. 14 тыс. пришлось эвакуироваться из зоны бедствия.
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