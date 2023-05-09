Более 130 домов в Иркутской области могут уйти под воду из-за резкого подъема уровней рек

На данный момент, он составляет 719 сантиметров и может увеличиться 9 мая до 800 сантиметров (при критической отметке в шесть метров). Это угрожает затоплением 133 жилых домов, в которых живут 328 человек. На данный момент подтоплен один жилой дом, где вода находится на 10 см выше уровня пола.