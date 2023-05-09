Президент Словакии Чапутова вспомнила о заслугах Красной армии

Президент отметила, что территория Словакии и Восточной Европы были освобождены главным образом советской Красной армией при помощи местных бойцов Сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии. Отмечается, что 63 518 красноармейцев погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Словакии в период с 1944 по 1945 годы.