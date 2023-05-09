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Президент Словакии Чапутова вспомнила о заслугах Красной армии

Политика
Президент Словакии Чапутова вспомнила о заслугах Красной армии

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что основным освободителем Словакии от фашизма в годы Второй Мировой войны была советская Красная армия. Об этом сообщает издание «Известия».

Она высказала это мнение на церемонии почтения памяти павших в войне чехословацких граждан, красноармейцев и солдат стран-участниц антигитлеровской коалиции.

Президент отметила, что территория Словакии и Восточной Европы были освобождены главным образом советской Красной армией при помощи местных бойцов Сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии. Отмечается, что 63 518 красноармейцев погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Словакии в период с 1944 по 1945 годы.

Ранее СМИ сообщили, что красное Знамя Победы было поднято над Рейхстагом в Берлине. Соответствующие фото и видео распространились в Сети.
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