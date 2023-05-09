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Сахалинский медведь наводит ужас на местную овечью ферму

Происшествия
Сахалинский медведь наводит ужас на местную овечью ферму

Охотинспектор Владимир Шаблий сообщил, что в поселке Чапаевка, недалеко от Петропавловска-Камчатского, медведь из леса начал охотиться на местный скот и терроризировать ферму одного из бизнесменов.

Как заявило издание «Комсомольская Правда – Дальний Восток», дикий зверь убивает овец, принадлежащих местному предпринимателю.

«Погубил около 20», - утверждает Шаблий в видеозаписи сделанной на месте событий.

На данный момент среди добровольцев собирается охотничья группа, которая планирует поймать опасного хищника. Местным жителям же сказано звонить по номеру 112, если они обнаружат медведя в городе.

«Мы мониторим ситуацию и знаем, что за Чапаевкой ходят два косолапых», - утверждают местные специалисты.

Ранее в Интернете появилось видео встречи медведя и директора школы в Западной Вирджинии.
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