Сахалинский медведь наводит ужас на местную овечью ферму

Охотинспектор Владимир Шаблий сообщил, что в поселке Чапаевка, недалеко от Петропавловска-Камчатского, медведь из леса начал охотиться на местный скот и терроризировать ферму одного из бизнесменов.
Как заявило издание «Комсомольская Правда – Дальний Восток», дикий зверь убивает овец, принадлежащих местному предпринимателю.
«Погубил около 20», - утверждает Шаблий в видеозаписи сделанной на месте событий.
На данный момент среди добровольцев собирается охотничья группа, которая планирует поймать опасного хищника. Местным жителям же сказано звонить по номеру 112, если они обнаружат медведя в городе.
«Мы мониторим ситуацию и знаем, что за Чапаевкой ходят два косолапых», - утверждают местные специалисты.
Ранее в Интернете появилось видео встречи медведя и директора школы в Западной Вирджинии.