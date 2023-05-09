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«Угрожали аннулировать паспорта»: Дипломат Антонов рассказал о борьбе США с ветеранами из-за Дня Победы

Общество
«Угрожали аннулировать паспорта»: Дипломат Антонов рассказал о борьбе США с ветеранами из-за Дня Победы

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, как американские власти запрещали своим ветеранам Второй Мировой войны лететь на мероприятия в честь Дня Победы в Россию.

После начала специальной военной операции власти США пытаются запретить своим ветеранам посещать празднование Дня Победы в России. На американских участников Второй Мировой войны оказывалось беспрецедентное влияние на протяжении двух лет. В этом году власти пообещали аннулировать ветеранам паспорта, чтобы те не смогли покинуть страну, заявил Антонов в видеообращении.

Ранее сообщалось, что Антонов сообщил о развивающейся в США русофобии и ненависти к русской культуре. По словам дипломата, в Штатах активно пропагандируется ненависть к ней, которая побуждает американцев совершать акты вандализма по отношению к православным святыням.
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