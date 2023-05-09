«Угрожали аннулировать паспорта»: Дипломат Антонов рассказал о борьбе США с ветеранами из-за Дня Победы

После начала специальной военной операции власти США пытаются запретить своим ветеранам посещать празднование Дня Победы в России. На американских участников Второй Мировой войны оказывалось беспрецедентное влияние на протяжении двух лет. В этом году власти пообещали аннулировать ветеранам паспорта, чтобы те не смогли покинуть страну, заявил Антонов в видеообращении.