Нутрициолог Зоя Богданова рассказала, чем необходимо запивать шашлык

Диетолог Зоя Богданова рассказала о лучшем напитке под жареное на углях мясо. Своими советами эксперт поделилась с «Радио Sputnik».
Богданова заявила, что шашлык лучше всего запивать теплой водой, однако в силу того, что такой напиток не часто бывает за столом, можно использовать фруктовые соки. Самым подходящим под жареное мясо нектаром является яблочный, который способен добавить вкусовых оттенков и не будет перебивать привкус мяса – его лучше употреблять с бараниной, виноградный и ананасовый – с курицей и индейкой, а томатный – со свининой. При этом рекомендовано покупать напитки без сахара.
Диетолог предупредила, что хоть сухое вино и хорошо помогает в переваривании пищи, оно все же несет вред организму. Если человек любит молочные продукты, то ему следует попробовать запивать мясо таном.
Ранее A42.RU рассказал о самых полезных видах мяса для шашлыка. Наиболее подходящим продуктом для жарки на углях являются индейка, курица и нежирная говядина.