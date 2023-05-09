Нутрициолог Зоя Богданова рассказала, чем необходимо запивать шашлык

Богданова заявила, что шашлык лучше всего запивать теплой водой, однако в силу того, что такой напиток не часто бывает за столом, можно использовать фруктовые соки. Самым подходящим под жареное мясо нектаром является яблочный, который способен добавить вкусовых оттенков и не будет перебивать привкус мяса – его лучше употреблять с бараниной, виноградный и ананасовый – с курицей и индейкой, а томатный – со свининой. При этом рекомендовано покупать напитки без сахара.