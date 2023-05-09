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Нутрициолог Зоя Богданова рассказала, чем необходимо запивать шашлык

Общество
Нутрициолог Зоя Богданова рассказала, чем необходимо запивать шашлык

Диетолог Зоя Богданова рассказала о лучшем напитке под жареное на углях мясо. Своими советами эксперт поделилась с «Радио Sputnik».

Богданова заявила, что шашлык лучше всего запивать теплой водой, однако в силу того, что такой напиток не часто бывает за столом, можно использовать фруктовые соки. Самым подходящим под жареное мясо нектаром является яблочный, который способен добавить вкусовых оттенков и не будет перебивать привкус мяса – его лучше употреблять с бараниной, виноградный и ананасовый – с курицей и индейкой, а томатный – со свининой. При этом рекомендовано покупать напитки без сахара.

Диетолог предупредила, что хоть сухое вино и хорошо помогает в переваривании пищи, оно все же несет вред организму. Если человек любит молочные продукты, то ему следует попробовать запивать мясо таном.

Ранее A42.RU рассказал о самых полезных видах мяса для шашлыка. Наиболее подходящим продуктом для жарки на углях являются индейка, курица и нежирная говядина.
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